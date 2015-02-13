"Газпром" через здешевлення нафти знизить ціну газу для Європи на третину

Середня ціна поставок російського газу в країни далекого зарубіжжя в цьому році складе $222 за 1000 куб. м, пишуть "Ведомости" з посиланням на прогноз соціально-економічного розвитку Мінекономрозвитку РФ.

Читайте такожУ «Газпрома» вимушені зміни: скорочення витрат та диверсифікація експортуТаким чином, на думку міністерства, середня ціна газу «Газпрому» для європейських споживачів у цьому році знизиться на 35% порівняно з 2014 р. «Газпром» основує свої корпоративні плани на офіційних прогнозах Мінекономрозвитку. Наступного тижня керівництво компанії представить раді директорів стрес-тести фінансового плану при ціні на нафту в $40 і $50 за барель.

Представник «Газпрому» на запит «Ведомостей» не відповів. Оцінка ще може змінитися при черговому плановому коригуванні прогнозу у квітні і вересні, каже представник міністерства.

За даними «Газпрому», в 2014 р. компанія експортувала в Європу 146,6 млрд куб. м газу на $49,8 млрд. В цьому році поставки планується збільшити до 160 млрд куб. м. Але виручка при цьому знизиться на $14,3 млрд до $35,5 млрд, якщо виправдається прогноз Мінекономрозвитку. На Європу в 2014 р. припало майже 70% виручки від продажу газу «Газпромом».

Читайте такожFitch прогнозує зниження транзиту російського газу через УкраїнуЦіна на російський газ почала знижуватися ще в минулому році через падіння ціни нафти, до якої прив'язані контрактні ціни «Газпрому». Але ціни на газ реагують на динаміку нафтових цін з відставанням в 6-9 місяців. Ще влітку компанія очікувала за підсумками року $350 за 1000 куб. м, але в підсумку середня ціна за рік склала $341. Ціна нафти Brent при цьому за другу половину 2014 р. знизилася більш ніж удвічі. Частково вплив падаючих цін на нафту вдалося нейтралізувати, в тому числі за рахунок введення спотових компонентів у контракти з європейськими споживачами, повідомив на початку лютого заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв.

Раніше «Газпром» категорично відмовлявся від збільшення спотової складової в ціні. За останні роки його середня ціна в ЄС, за підрахунками «Ведомостей», була вище середньої спотової на 5-14%. Але через падіння ціни нафти спотові ціни стали значно вище прогнозних цін «Газпрому» на цей рік. 12 лютого ціна на австрійському спотовому майданчику CEGH з постачанням на наступний день становила 24,2 євро за 1 мвт/рік (близько $290 за 1000 куб. м), а тиждень тому ціни досягали 28,5 євро за 1 мвт/рік (близько $340 за 1000 куб. м).

Європейські споживачі, навпаки, наполягають на спотовій прив'язці в ціні «Газпрому». Другий постачальник газу в Європу - Statoil в 2014 р. реалізував 75% газу за спотовою ціною, з прив'язкою до нафти реалізується тільки 13%, а чотири роки тому ситуація була зворотною: 18 і 70%, відповідно. Частка продажів «Газпрому» з спотової прив'язкою оцінюється компанією лише у 2,7% європейського ринку.