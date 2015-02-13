«Енергоатом» першим із держкомпаній скористався електронною системою держзакупівель

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» першою серед державних компаній України провела тендер за допомогою електронної системи державних закупівель, в якому предметом закупівлі був папір для потреб відособленого підрозділу «Управління справами», зазначається у повідомленні держкомпанії.

«Завдяки використанню в електронних торгах принципу реверсивного аукціону компанії вдалося придбати папір на 15% дешевше від початкової ціни, заявлену на торгах, і на 13% нижче за мінімальну вартість аналогічної продукції на інтернет-сервісі Hotline», - підкреслюють в «Енергоатомі».

У повідомленні наголошується, що головна мета впровадження електронних торгів - забезпечення легкого і вільного доступу до участі в закупівлях «Енергоатому» максимального кола постачальників, що дозволить купувати товари за найнижчою ціною.

Прес-служба нагадує, що 31 жовтня 2014 року «Енергоатом» підписав меморандум з громадською організацією «Прозорі закупівлі» зі створення в Україні прозорої і ефективної системи державних закупівель, в результаті чого компанія розпочала активну діяльність з втілення в життя проекту електронних державних закупівель.

За січень 2015 року учасниками робочої групи «Енергоатому» в рамках реалізації проекту впровадження системи електронних закупівель було проведено низку тестів, за підсумками яких було обрано основний майданчик для здійснення електронних закупівель. Також були узгоджені всі юридичні питання, зокрема прийнято внутрішнє положення про порядок придбання товарів у рамках пілотного проекту з впровадження системи електронних закупівель, а також підписано відповідні договори з електронними майданчиками. Участь «Енергоатому» у проекті і використання електронної системи є безкоштовними. Результатом реалізації проекту мають стати прозорість процедур закупівлі товарів і послуг, а також істотна економія коштів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

Система електронних закупівель - це програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система є загальнодоступною і гарантує прозорість і однаковий доступ до інформації усім бажаючим. Електронний майданчик, на якому проходять торги, - це програмне забезпечення, яке функціонує в мережі Інтернет і забезпечує покупцеві безкоштовну реєстрацію і користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо самого процесу закупівлі. Проведення самих торгів базується на принципі електронного реверсивного аукціону, який передбачає зниження цінових пропозицій учасників - від найвищої до найнижчої. Аукціон проводиться у три раунди, кожному учаснику забезпечується доступ до інформації про ціни, запропоновані учасниками, та їх місцезнаходження. Головним критерієм відбору того чи іншого постачальника в рамках електронної системи є низька ціна.