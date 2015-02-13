Через низькі ціни на "чорне золото" нафтові компанії звільнили понад 100 тис. осіб

Нафтові компанії звільнили по всьому світу вже понад 100 тис. осіб на тлі різкого зниження цін на нафту.

Про це пише ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg.

За словами гендиректора американської рекрутингової компанії Swift Worldwide Resources Тобіаса Ріда, основна частка звільнень припадає на нафтовий сектор США і зачіпає в основному проекти з видобутку сланцевої нафти.

Крім того, скорочення зачепили низку великих проектів у Шотландії, Австралії та Бразилії.

"Працівники нафтової галузі стикаються з невизначеністю. У попередні сім років в секторі спостерігався дефіцит робочої сили, а зараз ми вперше бачимо її надлишок. У даний час компанії практично не наймають нових співробітників", - наводить агентство слова Ріда.

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Зауважимо також, що в січні екс-глава нафтосервісної та інжинірингової компанії Wood Group Іан Вуд, який був уповноважений урядом Великобританії провести аналіз стану нафтової шельфової індустрії Великобританії, повідомив, що внаслідок зниження світових цін на "чорне золото" в регіоні Північного моря роботу можуть втратити до 15 тис. нафтовиків.

Також в січні про звільнення 1 тис. співробітників і скорочення на $1 млрд капіталовкладень оголосила канадська нафтогазова компанія Suncor Energy.