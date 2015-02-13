«Енергоатом» у січні збільшив дохід від реалізації електроенергії на 46,5%

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні 2015 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем 2014 року на 46,5% - до 3,198 млрд грн, йдеться у звіті компанії.

Розрахунки «Гуртового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень становили 1,255 млрд грн, що становить 39,2%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 8,244 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень збільшилося порівняно з січнем 2014 року до 8,736 млрд кВт/год з 8,292 млрд кВт/год.

У січні частка електроенергії «Енергоатому» у вітчизняній електроенергетиці становила: від обсягу виробництва - 54,5%; в структурі «Енергоринку» - 56,4%.

Загальна сума сплати податків «Енергоатомом» в січні склала 530 500 000 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), з 1 листопада знизила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/год з 30,31 коп. за кВт/год.

«Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків України займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.