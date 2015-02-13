«Нафтогаз» готовий до нових газових переговорів за участю ЄС і Росії

Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» заявляє про готовність взяти участь у переговорах про поставки газу в тристоронньому форматі між Україною, Європейською комісією та Російською Федерацією, повідомляє прес-служба компанії.

«Нафтогаз України» вітає заяву президента Європейської Комісії пана Юнкера про відновлення тристоронніх переговорів щодо поставок газу між Україною, ЄК і РФ», - йдеться в повідомленні.

У компанії вважають, що така ініціатива «сприятиме зміцненню енергобезпеки Європи і допоможе забезпечити стабільні поставки енергоносіїв європейським споживачам».

«Компанія вважає позитивним досвід попередніх переговорів у тристоронньому форматі і нагадує, що виконала всі свої зобов'язання за домовленостями про поставки газу в зимовий період, досягнутими в Брюсселі наприкінці жовтня минулого року», - зазначають у прес-службі.

Читайте такожЯценюк нагадав Росії про $6 млрд її газового боргу: суд розбереться, хто кому виненЯк повідомляв УНІАН, 20 січня глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що дія зимового пакета знижок Україні на поставки російського газу припиняється з 1 квітня 2015 року. Також Міллер заявив, що заборгованість України за газовими контрактами на той момент становить 2,44 млрд дол. і відповідного листа «Газпром» направив «Нафтогазу».

Пізніше «Нафтогаз» заявив, що готовий до переговорів з «Газпромом» про нові умови поставок газу за участі Єврокомісії.

Наприкінці січня Європейська комісія підтвердила готовність сприяти переговорам України та Росії у вирішенні газових питань.

Довідка УНІАН. Україна у 2014 році протягом півроку не отримувала російський газ через невизначеність умов його поставок, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів.

В результаті досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна відновила імпорт російського газу з грудня 2014 року, здійснивши передоплату.

Крім того, до кінця 2014 року Україна погасила 3,1 млрд дол. газового боргу перед Росією.

Водночас, досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом влітку минулого року.