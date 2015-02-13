Рубль сильно зріс через подорожчання нафти й надію на мир на Донбасі

Рубль дорожчає на торгах п'ятниці й формує кращий тижневий результат з початку року завдяки зростанню цін на нафту, а також надіям на припинення вогню на сході України, пише Рейтер.

На 17.30 мск долар розрахунками "завтра" торгувався на Московській біржі поблизу позначки 63,80 рубля, втрачаючи 2,3 відсотка від рівнів попереднього закриття.

Раніше сьогодні долар падав на 63,19 - мінімум із 23 січня, а всього з кінця минулого тижня рубль дорожчає проти валюти США більш ніж на п'ять відсотків.

Аналогічно і євро побував сьогодні на тритижневому мінімумі 72,01, на 17.30 мск пара євро/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу 72,77, подешевшавши на 2,35 відсотка.

"З'явилися нерезиденти з продажем валюти за такої несподіваної ціни на нафту, у когось могло розірвати валютні лонги на стоп-лоси, хоча я не думаю, що їх було багато, просто ринок тонкий", - сказав дилер великого російського банку.

Нафта марки Brent дорожчає з початку дня на 3,5 відсотка й оцінюється у $61,38, раніше досягнувши $61,77 уперше з 26 грудня минулого року.

Читайте такожЄС не скасує нові санкції проти РФ, які наберуть чинності 16 лютого - Меркель Нафта зростає завдяки ознакам скорочення витрат в індустрії, що може обмежити надмірні постачання. Крім того, ціни підтримали перевищили вищі за прогнози дані про зростання ВВП єврозони в четвертому кварталі та згода Греції на переговори з кредиторами.

На думку дилера великого російського банку, при збереженні висхідної тенденції нафти відкривається можливість потестувати рівні нижче 60 рублів за долар у податковий період.

"Однак залишаються геополітичні ризики, оскільки, якщо чесно, мало хто вірить у налагодження ситуації в Україні, та є стійке відчуття, що останні домовленості - далеко не останній акт трагедії", - вважає дилер.

Мінські домовленості про перемир'я на сході України виступають одним із чинників підтримки рубля, але тут же криються й ризики для російської валюти в разі невиконання тих чи інших положень договору, від чого залежатимуть кроки Заходу щодо пом'якшення, збереження чи, навпаки, розширення санкцій проти Росії.