"Укргазвидобування" може скоротити видобуток через втрату родовищ на Донбасі

Найбільша українська газовидобувна компанія «Укргазвидобування» у 2015 році очікує скорочення видобутку природного газу на 2,6% порівняно з результатом видобутку в минулому році - до 14,7 млрд куб. м з 15,1 млрд куб. м.

Про це журналістам сказав голова правління держкомпанії Сергій Костюк, додавши, що це пов'язано з втратою промислів на Донбасі через бойові дії.

«Я думаю, що буде неможливо утримати видобуток на рівні минулого року. Він буде знижуватися... За рік ми плануємо здобути 14,7 млрд куб. м газу», - сказав Костюк.

За його словами, тільки у 2015 році компанія втратила два промисли в Луганській області зі щорічним видобутком близько 50-70 млн кубометрів газу.

При цьому Костюк розповів, що минулого року компанія отримала прибуток, проте не назвав абсолютні показники, оскільки звітність ще не готова.

«Точна цифра буде наприкінці лютого або на початку березня», - уточнив голова правління.

Читайте такожУ справі про "вишки Бойка" досі немає підозрюваних - депутатДовідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислові управління «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» та «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».