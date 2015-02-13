Україна відкрила Єврокомісії доступ до даних об'єктів ГТС про транзит газу

Оператор вітчизняної газотранспортної системи (ГТС) - компанія «Укртрансгаз» відкрила доступ спостерігачам Європейської комісії до об'єктів ГТС, у тому числі, до газовимірювальних станцій, для моніторингу транспортування природного газу територією України, йдеться в повідомленні держенергохолдингу «Нафтогаз-України».

«Крім надання фізичного доступу моніторинговій місії на об'єкти української ГТС, «Укртрансгаз» розпочав щоденну передачу даних за заявками на транспортування російського газу для європейських споживачів, про фактичні обсяги надходження російського газу в Україну і фактичні обсяги транспортування газу для ЄС і України», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, рішення про створення такої системи інформування було прийнято 30 січня на робочій зустрічі представників НАК «Нафтогаз України» і «Укртрансгазу» з представниками асоціації операторів газотранспортних систем Європи (ENTSOG), на продовження попередньої домовленості з Європейською комісією.

«Щоденну передачу даних почали 2 лютого», - наголошують у «Нафтогазі».

Читайте такожВ Єврокомісії не бачать економічної основи у рішенні Росії про транзит газу через ТуреччинуУ повідомленні наводяться слова голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, який зазначив, що безперешкодний доступ представників Європейської комісії до об'єктів ГТС і даних - найкраща демонстрація прагнення компанії до прозорості.

«Ми забезпечуємо надійні поставки російського газу територією України європейським споживачам. "Нафтогаз" вітає розширення співпраці з Європейською комісією», - додав Коболєв.

Як наголошується в повідомленні, Україна - перша країна, яка не є членом ЄС, яка приєдналася до щоденної системі прозорого відображення даних з транспортування природного газу ENTSOG.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».