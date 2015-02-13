Україна відкрила Єврокомісії доступ до даних об'єктів ГТС про транзит газу
Крім надання фізичного доступу моніторингової місії на об'єкти української ГТС, «Укртрансгаз» почав щоденну передачу даних за заявками на транспортування російського газу для європейських споживачів.
Оператор вітчизняної газотранспортної системи (ГТС) - компанія «Укртрансгаз» відкрила доступ спостерігачам Європейської комісії до об'єктів ГТС, у тому числі, до газовимірювальних станцій, для моніторингу транспортування природного газу територією України, йдеться в повідомленні держенергохолдингу «Нафтогаз-України».
«Крім надання фізичного доступу моніторинговій місії на об'єкти української ГТС, «Укртрансгаз» розпочав щоденну передачу даних за заявками на транспортування російського газу для європейських споживачів, про фактичні обсяги надходження російського газу в Україну і фактичні обсяги транспортування газу для ЄС і України», - наголошується в повідомленні.
Згідно з повідомленням, рішення про створення такої системи інформування було прийнято 30 січня на робочій зустрічі представників НАК «Нафтогаз України» і «Укртрансгазу» з представниками асоціації операторів газотранспортних систем Європи (ENTSOG), на продовження попередньої домовленості з Європейською комісією.
«Щоденну передачу даних почали 2 лютого», - наголошують у «Нафтогазі».
Читайте такожВ Єврокомісії не бачать економічної основи у рішенні Росії про транзит газу через ТуреччинуУ повідомленні наводяться слова голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, який зазначив, що безперешкодний доступ представників Європейської комісії до об'єктів ГТС і даних - найкраща демонстрація прагнення компанії до прозорості.
«Ми забезпечуємо надійні поставки російського газу територією України європейським споживачам. "Нафтогаз" вітає розширення співпраці з Європейською комісією», - додав Коболєв.
Як наголошується в повідомленні, Україна - перша країна, яка не є членом ЄС, яка приєдналася до щоденної системі прозорого відображення даних з транспортування природного газу ENTSOG.
Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.
100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».