Кабмін хоче створити резервний фонд газу або мазуту на мільярд доларів

Уряд планує сформувати резервний фонд газу або мазуту на суму 1 млрд дол. через залучення кредитів під держгарантії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд прийняв рішення сформувати резервний фонд природного газу та/або мазуту - все буде залежати від ринкової кон’юнктури - в розмірі 1 млрд дол. через залучення кредитів під державні гарантії, - сказав Яценюк. - Ми практично пройшли зиму, з чим росіяни точно не щасливі, але з чим щасливі ми. І для того, щоб пройти наступну зиму, вже зараз уряд думає, як забезпечити енергетичну безпеку держави».

Читайте такожУкраїна збільшила імпорт газу з ЄС до рекордних обсягівЯценюк запевнив, що 1 млрд дол. буде використаний виключно для закупівлі газу та мазуту. «Цю зиму перезимували і наступну перезимуємо», - сказав глава уряду.