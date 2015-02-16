Ціни на нафту після нетривалого зростання знову впали

На світових торгах у понеділок, 16 лютого, ціни на нафту знижуються після нетривалого зростання напередодні на тлі даних про слабке економічне зростання в Японії, передає Reuters.

Читайте також"Газпром" через здешевлення нафти знизить ціну газу для Європи на третинуТак, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent вже опустилася на 0,31%, до $61,33 за барель. Ціна на нафту марки WTI з постачанням в березні знизилася на 0,21%, до $52,67 за барель.

На думку експертів Bank of America Merrill Lynch, світові ціни на нафту продовжать знижуватися в найближчі два місяці і будуть торгуватися на рівні нижче $40 за барель.

Читайте такожРосія більше не є світовим лідером з видобутку нафтиЕкономічне зростання Японії в останньому кварталі 2014 року склало 0,6%. Аналітики очікували зростання економіки країни на 0,9%.