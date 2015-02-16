Україна з початку опалювального сезону спожила понад 8,1 млрд кубометрів газу зі сховищ

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 7 по 14 лютого скоротилися на 4,5%, або на 402 млн. кубометрів, - до 8,56 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

З початку опалювального сезону Україна спожила більш як 8,1 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

Читайте такожУкраїна відкрила Єврокомісії доступ до даних об'єктів ГТС про транзит газуЯк повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня 2014 року почала відбір газу з підземних газосховищ.

5 грудня 2014 року «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 млн дол. Попередньої оплати за 1 млрд кубометрів природного газу. З 9 грудня Україна після піврічної перерви відновила імпорт російського газу. 24 грудня «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» другий транш у розмірі 1,65 млрд дол., повністю розрахувавшись за попередніми боргами. 31 грудня "Нафтогаз" здійснив попередню оплату “Газпрому” за січень.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.