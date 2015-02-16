"Газпром" може втратити ринок Європи: російському газу знову загрожує СПГ

"Газпром" повторив антирекорд 2010 року, поставивши в ЄС в 2014 році найнижчий за 20 років обсяг газу, пише "Комерсант".

Читайте також"Газпром" через здешевлення нафти знизить ціну газу для Європи на третинуПадіння газових цін слідом за нафтовими дає монополії шанс виправити ситуацію, але поки "Газпром" сам обмежує експорт, мінімізуючи прокачування через Україну. Якщо у другому кварталі політика компанії не зміниться, вона може утратити частку на ринку постачальників СПГ, який знову стає реальним конкурентом російського газу в ЄС.

За підсумками 2014 року "Газпром" скоротив експорт газу в країни ЄС на 13,8%, до 121,3 млрд кубометрів, повторивши результат 2010 року, найгірший за останні 20 років. В основному падіння пояснюється скороченням попиту на газ в Європі на 11%, перш за все через аномально теплу погоду, але "Газпром" зробив і власний внесок. Як випливає зі звіту монополії за четвертий квартал, спроба в кінці року зупинити реверсні поставки газу в Україну з Європи призвела до того, що експорт у країни, причетні до реверсу, Чехію, Словаччину, Австрію та Угорщину, знизився на 40-60%.

Але справа не тільки в реверсі. В цілому по року експорт скоротився майже у всі країни ЄС, причому найбільше в ті, що забезпечуються через Україну. Так, постачання в Італію впало на 14,4%, Францію - на 13,2%, Австрію - на 24,5%, у Чехію - на 35%, Словаччину - на 19%. Країни, які забезпечуються через газопровід Ямал-Європа і Nord Stream, показали кращі результати. Експорт у Німеччину, яка є найбільшим споживачем російського газу, скоротився всього на 3,6%, у Польщу - на 7%, а в Нідерланди і Данію поставки навіть зросли.

Справа в тому, що "Газпром" істотно змінив конфігурацію газового постачання до Європи, прагнучи максимально завантажити "північні" газопроводи Nord Stream і "Ямал-Європа" і знизити транзит через Україну. Хоча подібна тенденція спостерігалася з 2012 року, у 2014 році вона вперше привела до кардинальних змін.

Читайте також«Нафтогаз» готовий до нових газових переговорів за участю ЄС і РосіїНаприклад, Чехія, яка ще кілька років тому повністю забезпечувалась газом через Україну, тепер перейшла на постачання через газопровід Opal (наземне продовження Nord Stream). Словаччина, яка до 2014 року отримувала весь газ через Україну, зараз наполовину забезпечується через Чехію.

В результаті, в 2014 році транзит через Україну знизився на 28% - до 62 млрд кубометрів, а в 2015 році Fitch очікує його зниження до 50 млрд кубометрів. Дійсно, з жовтня обсяги газу, що надходять до ЄС через пункт Вельке-Капушани на словацько-українському кордоні (основна точка передачі), впали приблизно втричі порівняно із середнім рівнем у попередні два роки. І навіть штрафи на користь клієнтів за неповне задоволення заявок, стверджують джерела "Ъ", не зупиняють "Газпром" у проведенні нової політики.

У першому кварталі, судячи з усього, ситуація не зміниться, і монополія покаже чергове зниження поставок в ЄС: місцеві споживачі прагнуть знизити відбір за контрактами з нафтовою прив'язкою. Вони розраховують на значне зниження ціни газу у другому-третьому кварталах, коли в ній буде повністю враховано торішнє падіння вартості нафти. Питання в тому, чи скористається "Газпром" можливістю збільшити поставки або ж монополія визнає більш важливою мінімізацію транзиту через Україну. В останньому випадку "Газпрому" загрожує вже серйозна втрата позицій на ринку.

Торги газом на біржі, з великим трудом запущені всього три місяці тому, вже зіткнулися з серйозною проблемою. "Газпром" відмовився продавати на біржі свій газ, оскільки при поточній схемі йому загрожують додаткові податки.

Співрозмовники "Ъ" в європейських газових компаніях вважають такий варіант реальним, розраховуючи на повернення в ЄС значних обсягів скрапленого газу (СПГ). В останні три роки постачання СПГ в Європу знижувалося, оскільки в Азії ціни були істотно вище. Але тепер ситуація може змінитися. За даними Platts, основний індикатор для спотового СПГ в Азії Japan Korea Marker для березневих поставок опустився до $6,8 за MBTU, тоді як ціни в британському хабі NBP тримаються на рівні $7 за MBTU. Катарський СПГ з урахуванням фрахту може бути проданий в північно-західній Європі за $7,8/ MBTU (близько $280 за 1 тис. кубометрів), тоді як ціна "Газпрому" на кордоні з Німеччиною лише трохи нижче $300 за 1 тис. кубометрів. І хоча у другому кварталі вона може впасти до $270-280, СПГ залишиться конкурентоспроможною альтернативою. За оцінкою одного із співрозмовників "Ъ", Європа зможе безболісно замінити 10-15 млрд кубометрів російського газу.

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