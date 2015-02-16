ГПУ почала розслідувати умови постачання електроенергії до окупованого Росією Криму

Генеральна прокуратура розслідує контракт на постачання електроенергії до анексованого Росією Криму, умови якого раніше розкритикував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін.

«Щодо Криму розслідування вже розпочато», - сказав він.

Читайте такожЕнергетичний контракт з Росією дозволяє забезпечувати Крим світлом за безцінь - СоболєвЯк повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ініціював службове розслідування щодо посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості, причетних до підписання контрактів на імпорт електроенергії в Україну і поставки електроенергії до Автономної Республіки Крим.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» та «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного та безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) та «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.

Водночас, у середині січня прем'єр-міністр Яценюк доручив розібратися з формулюваннями контрактів, оскільки в них АР Крим зазначалася як «федеральний округ Російської Федерації». Міністр Демчишин пізніше повідомив, що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів немає.