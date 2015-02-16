ГПУ не підтвердила інформацію щодо корупції в Енергоатомі

Про це сказано у відповіді управління зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Генпрокуратури на інформаційний запит Енергоатому.

Зокрема, у відповідь на прохання прокоментувати інформацію ЗМІ, згідно з якою Ярема заявив, що «в результаті обшуку у держпідприємстві «Енергоатом» з'ясувалося, що жодної закупівлі там не робили без використання фіктивних фірм», управління зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Генпрокуратури заявило: «... щодо достовірності інформації, поширеної ЗМІ Повідомляємо, що управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ не несе відповідальності за зміст публікації, яку було розміщено в ЗМІ, а також за наслідки її публікації та використання».

Нагадаємо, що восени 2014 Генпрокуратура з порушенням чинного законодавства провела ряд обшуків у центральному офісі компанії.