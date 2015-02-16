Путін їде до Угорщини з пропозицією країні стати учасником "Турецького потоку"

Президент Росії Володимир Путін в ході свого візиту в Угорщину, який запланований на 17 лютого, обговорить з керівництвом країни можливу співпрацю в рамках проекту "Турецький потік", сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає ПРАЙМ.

Читайте такожПлани Москви побудувати "Турецький потік" в обхід України не спрацюють - Єврокомісія"Буде обговорена ситуація, при якій через неконструктивну позицію Єврокомісії ми були змушені згорнути проект газопроводу "Південний потік", зараз обрано інший варіант, газ буде надходити до Європи через Чорне море, у зв'язку з цим відбудеться обмін думками",- сказав Ушаков.

За його словами, "Росія постачає близько 80% нафти і 70% природного газу, що споживаються в Угорщині". "Для нас Угорщина багато значить як ринок збуту наших вуглеводнів і як потенційна країна-транзитер. Ми готові до діалогу і до взаємовигідного партнерства в цій сфері",- сказав помічник президента.

Читайте такожУкраїна відновила імпорт газу з Угорщини"В рамках візиту буде обговорена проблематика такого партнерства в рамках нового маршруту транспортування нашого газу",- додав Ушаков.

Ушаков також заявив, що в ході візиту Путіна в Угорщину буде обговорюватися тема контракту на постачання російського газу, але ще не вирішено, чи буде укладатися новий контракт або продовжуватися старий.

"Контракт закінчується в грудні 2015 року, тобто, ще практично 9-10 місяців попереду. Очевидно, це питання буде обговорюватися - чи продовження старого контракту, чи буде досягнута домовленість про новий контракт. Це ще невідомо, але ця тема закладена в програму переговорів", - сказав Ушаков журналістам.

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