Уряд скоротить дотації «Нафтогазу» на 1,8 млрд гривень

Зміни до державного бюджету на 2015 рік передбачають зниження субсидій з бюджету на користь НАК «Нафтогаз України» з 31,5 до 29,7 млрд грн, або на 5,8%, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр зазначила, що вперше за останні роки уряд починає боротися з основними «хворобами» української економіки, включаючи неефективність енергетичної галузі, що призводить до постійного збільшення дефіциту «Нафтогазу».

«Завдяки заходам, які ми пропонуємо, фінансування НАК «Нафтогаз України» з держбюджету буде знижено з 31,5 млрд грн до 29,7 млрд грн, тобто на 5,8%», - сказала Яресько.

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За її словами, всі попередні роки уряд збільшував фінансування «Нафтогазу», в тому числі торік на ці потреби було спрямовано 110 млрд грн.