Мінфін хоче підвищити ренту на видобуток газу до 70%

Міністерство фінансів України розраховує покрити 12,5 млрд грн додаткових державних дотацій у 2015 році за рахунок податкових надходжень від видобутку природного газу, а також збільшення ціни реалізації «блакитного палива» держкомпанією «Укргазвидобування», яка на сьогодні у кілька разів нижча за ринкову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявила міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Підняття рентних плат до 70% і підвищення ціни на газ для «Укргазвидобування» дасть нам можливість профінансувати ті додаткові дотації, про які я говорила . Це 12,5 млрд грн додаткових дотацій до тих дотацій, які були заплановані в бюджеті в 2014 році», - сказала вона.

При цьому Яресько зазначила, що уряд продовжуватиме пошуки оптимальних рентних плат при видобутку природного газу приватними компаніями, щоб зберегти привабливість галузі для інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України.

Згідно із законом, підвищене оподаткування приватних нафтогазовидобувних компаній запроваджується на постійній основі, а не як планувалося раніше - на рік. Зокрема, для нафти - 45% при видобутку до 5 км, 21% - понад 5 км. Для природного газу, який реалізується не для потреб населення, - 55% при видобутку до 5 км, 28% - при заляганні понад 5 км.

Для компаній, які ведуть видобуток вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка становитиме: у 1-у кварталі 2015 року - 60%; у 2-у кварталі - 65%; у 3-у кварталі - 70%.

Ряд приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, не раз заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні після схвалення Верховною Радою податкових ініціатив уряду, що приведе до зниження бурових робіт у 2015 році і падіння видобутку газу.