Нафта дорожчає на повідомленнях про скорочення витрат енергокомпаніями

На світових торгах у вівторок, 17 лютого, ціни на нафту ростуть на повідомленнях про скорочення витрат та виробництва енергетичними компаніями, передає Reuters.

Так, вартість квітневого ф'ючерсу на суміш нафти марки Brent вже піднялася на 0,85%, до $62,05 за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,66% і становить $53,13 за барель.

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Про скорочення персоналу оголосила французька нафтогазова компанія Total. Компанія має намір звільнити 2 тисячі співробітників до 2017 року, а також продати активи в розмірі 5,5 млрд доларів в 2015 році у зв'язку з нестабільною ситуацією на нафтовому ринку.

Про скорочення 45% штату також заявив техаський нафтогазовий підрозділ концерну General Electric. Рішення про звільнення персоналу прийняла і Lariat Services Inc. - вона має намір скоротити 265 співробітників, що працюють на родовищі Перміан Басін в Західному Техасі, а Trican Well Service планує скоротити 125 осіб і припинити свою діяльність у місті Лонгвью, Техас.

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