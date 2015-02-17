В уряді Росії вважають, що ціни на нафту впали через змову проти РФ

Віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович не виключає того, що падіння цін на нафту могло бути створене з метою послабити економіку РФ, проте цей фактор, на його думку, є короткостроковим і може тривати ще кілька місяців, пише Прайм.

"Як додатковий фактор, така теорія може працювати... Як додатковий фактор плюс до усього, що я сказав - до падіння темпів зростання, до надмірної пропозиції нафти - ще й насолити Росії, звичайно, так. Чому б і ні? Якщо є така можливість. Але цей фактор не може працювати більше, ніж кілька місяців. Тому що потім відбуваються вже інші, серйозніші зміни, які порушать баланс на ринку", - сказав Дворкович в ефірі Першого каналу, відповідаючи на питання телеведучого Володимира Познера, чи можна говорити про те, що ціни на нафту стримуються, щоб завдати шкоди Росії.

"Нам доведеться терпіти. Ще кілька місяців доведеться терпіти", - додав віце-прем'єр.

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За словами Дворковича, механізми фінансового ринку незабаром перестануть діяти на ціни на нафту.

"Якийсь час працювали ще й інструменти грошового, фінансового ринку - ті самі паперові інструменти, "паперова" нафту, яка тисне на ціни вгору або вниз. Дія цього фактора закінчується. Але якийсь час ще захочуть потерпіти наші арабські партнери, щоб не пустити зайву нафту на ринок і щоб самим залишитися з тієї часткою ринку, яку вони хочуть мати. І ці кілька місяців нам доведеться потерпіти, поки ціни не відновляться до рівноважного рівня", - пояснив віце-прем'єр.

Також Дворкович зазначив, що скорочення інвестицій у видобуток нафти може призвести до різкого стрибка цін на нафту.

За його словами, в даний момент йде боротьба за ринки збуту нафти.

"Йде боротьба за ринки, дуже серйозна боротьба, яка, звичайно ж, ускладнилася введенням в експлуатацію родовищ сланцевої нафти і сланцевого газу в США. Нафти стало більше, а попит перестав зростати такими ж темпами. З ринку повинна піти насамперед дорога нафта і дорогі проекти, і це призведе до відновлення цін на певному рівні", - зазначив він.

Віце-прем'єр додав, що навряд чи ціни на нафту знову повернуться до рівня в 110-120 доларів за барель. "Але я готовий повторити те, що говорив і раніше, 80-85 доларів - буде більш розумно", - вважає Дворкович.

За його словами, більшість експертів сходяться на думці, що інтервал у 70-80 доларів за барель - більш розумний і більш раціональний, ніж нинішні ціни. Однак віце-прем'єр відмовився прогнозувати, коли ціни на нафту вийдуть на рівень у 70-80 доларів за барель. "До літа, до осені, може бути. Я не хочу робити прогнози, тому що по нафті - це справа дуже невдячна", - резюмував він.