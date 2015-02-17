«Газпром» у глухому куті: повне імпортозаміщення неможливе, проекти під загрозою зриву

Рада директорів «Газпрому» 4 лютого внесла зміни до положення про закупівлю - тепер вироби з металу і машинобудівна продукція, у тому числі автомобілі, сільськогосподарська, дорожньо-будівельна та комунальна техніка, будуть закуповуватися переважно у російських виробників, «за винятком випадків відсутності виробництва в Росії зазначених товарів та їх аналогів», пишуть "Ведомости".

Читайте також"Газпром" може втратити ринок Європи: російському газу знову загрожує СПГ Але машинобудуванням і металургією «Газпром» не має наміру обмежуватися. Ще в кінці минулого року компанія почала впроваджувати програму імпортозаміщення. У списку фігурує майже 400 найменувань іноземної продукції, «Газпрому» вони потрібні у кількості 30 000-41 500 одиниць на рік. У списку концерну для заміщення значиться 410 іноземних постачальників з 20 країн. Більше чверті - компанії зі США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Японії. Серед них такі гіганти, як Siemens, Motorola, Schlumberger, Weatherford, Baker, Schneider Electric, MAN Turbo, Kenwood, Sumitomo, Kawasaki, Caterpillar та ін.

Близьке до «Газпрому» джерело підтвердило наявність такого списку. За його словами, програма «розроблена стосовно виробників тих країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії». Втім, «Газпром» хотів би знайти заміну і постачальникам з країн, що не підтримали санкції. Наприклад, в списку фігурують білоруське ЗАТ «Гідродинаміка», ізраїльська Ormant, виробники труб з Індії Corus і Welspum та Аргентини - Tinaris. До списку також включені українські «Зоря-машпроект» і «Ікор».

Представник «Газпрому» відмовився від коментарів.

Читайте також"Газпром" через здешевлення нафти знизить ціну газу для Європи на третинуБлизько двох третин імпорту у «Газпрому» припадає на різні модулі для проходки кабелів, електронні маркери, розетки, вимикачі тощо. Але він сильно залежить від імпорту в чутливих секторах, пов'язаних з будівництвом газопроводів і видобутком газу. Наприклад, тільки в американських FMC Technologies, Cameron, GE Subsea і норвезької Aker «Газпром» закуповує обладнання для підводного видобутку. За допомогою цієї технології концерн розробляє Кірінское родовище в рамках проекту «Сахалін-3». Її ж планувалося застосовувати для розробки Південно-Кірінського родовища, яке розглядається як ресурсна база для розширення СПГ-заводу «Сахалін-2», для поставок на завод «Владивосток СПГ» або в Китай по трубопроводу Сахалін - Хабаровськ - Владивосток, за допомогою якого також здійснюється газифікація Далекого Сходу, говорить аналітик великої консалтингової компанії, що працює з «Газпромом».

А при будівництві заводів зі скраплення газу «Газпром» повністю залежить від обладнання двох компаній: американської Air Products & Chemicals і німецької Linde. В презентації для інвесторів в Гонконзі «Газпром» вже повідомив, що запуск заводу «Балтійський СПГ» і третьої черги «Сахаліну-2» відкладається з 2018-2019 на 2021-2022 рр. Через загрозу секторальних санкцій будувати ці підприємства зараз ризиковано, повідомило раніше «Ведомостям» джерело, близьке до групи «Газпром».

Якщо будуть введені секторальні санкції щодо газової галузі, під загрозою можуть опинитися не тільки СПГ-проекти, але і газопровід «Сила Сибіру», вважає партнер Ukrainian Energy Михайло Крутіхін. Для проекту потрібні потужні імпортні газоперекачувальні агрегати та обладнання для Амурського ГПЗ, аналогів в Росії і Китаї немає, вказує експерт.

«Газпром» при будівництві «Сили Сибіру» постарається зменшити стандартну частку валютних витрат, говорив Круглов в Гонконзі. Якраз минулого тижня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер їздив по томським підприємствам.

Читайте такожЕксперт: «Газпром» повинен просити Україну купити газБез іноземних підрядників не можна побудувати і підводний «Турецький потік». Тільки у європейських компаній є спеціальні технології і трубоукладальні судна, каже директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. Російські компанії інвестувати в це не готові. «Щоб будувати підводні газопроводи, треба мати не одне судно, а маленький флот. Він повинен постійно працювати, а розраховувати, що після виконання замовлень "Газпрому" вдасться отримати в інших країнах, не доводиться", - зазначає співробітник одного з великих підрядників "Газпрому".

При цьому найбільш капіталомістка частина закупівель - труби вже на 99% закуповуються в Росії, говорив член правління «Газпрому» Всеволод Черепанов. Імпортуються лише обсадні та бурильні труби для особливо агресивного середовища з високим вмістом сірки. Але це мізерний обсяг закупівель в структурі інвестпрограми «Газпрому» і в перспективі їх зможе випускати, наприклад, ТМК за участю «Роснано», відзначає топ-менеджер великої трубної компанії. Представник ТМК це підтверджує.

Раніше голова правління «Газпром нафти» Олександр Дюков говорив, що альтернативних постачальників можна знайти в Китаї і Кореї. Виробників з цих країн в списку «Газпрому» немає. «У Китаї є складальні виробництва, але деталі західні, тому в разі санкцій це обладнання теж буде недоступне», - говорить Крутіхін.

Нинішні ідеї імпортозаміщення - не більш ніж політичний тренд, вважає Корчемкін: "Керівництво "Газпрому" навряд чи розраховує на посилення санкцій та посилення ізоляції Росії протягом тривалого періоду". Крім того, провести повне імпортозаміщення просто неможливо, вказує Крутіхін: «Багато іноземних виробників ще до санкцій шукали в Росії партнерів для локалізації виробництва, але за більшістю напрямів зробити цього не вдалося через відсутність кадрів».