Представник Кувейту в ОПЕК: найближчі п'ять років ціни на нафту будуть нижче $100

Представник Кувейту в ОПЕК Мухаммед аш-Шатті вважає, що в найближчі п'ять років ціни на нафту не зможуть досягти $100 за барель.

«Точно не найближчим часом, навіть не в найближчі п'ять років», - відповів аш-Шатті на питання ТАСС про повернення цін на нафту на рівень $100 за барель.

Читайте такожЧерез низькі ціни на "чорне золото" нафтові компанії звільнили понад 100 тис. робітниківТакож аш-Шатті розповів, що ситуація на нафтовому ринку незабаром стане збалансованою, а що стосується прогнозу на 2016 рік, то припущення можна буде будувати у другій половині поточного року.

"У другому півріччі 2015-го ситуація буде більш-менш збалансована. У 2016 нас теж чекають зміни. Це - повільний процес. У другій половині поточного року ситуація проясниться", - сказав він.

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