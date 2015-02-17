Україна за першу половину лютого скоротила імпорт газу на 20%

Україна з 1 по 15 лютого 2015 року скоротила імпорт природного газу порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 20% - до 1,024 млрд куб. м з 1,276 млрд куб. м, зазначається у повідомленні «Укртрансгазу».

«Більше блакитного палива надійшло з території Європи - 624,0 млн куб. м, що на 39% більше, ніж з Російської Федерації», - зазначається у повідомленні оператора української ГТС.

За оперативними даними «Укртрансгазу», щодоби до України імпортується близько 77 млн куб. м газу, з яких більше 57% надходить з території Європи.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у січні 2015 року скоротила імпорт газу на 20% порівняно з січнем 2014 року - до 2 млрд кубометрів.

З Європи у січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини – 0,1 млрд. При цьому імпорт газу з Росії становив 0,9 млрд кубометрів.