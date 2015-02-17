Ціна нафтового "кошика" ОПЕК зросла до $56,43

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК в понеділок, 16 лютого, зросла на 0,46 долара, або на 0,82%, - до 56,43 долара за барель з 55,97 долара за барель у попередній день торгів, йдеться у повідомленні організації.

Читайте такожПредставник Кувейту в ОПЕК: найближчі п'ять років ціни на нафту будуть нижче $100У січні середня ціна «кошика» становила 43,6 долара за барель. За останні вісім місяців ціна на нафту знизилася більш ніж на 55 доларів за барель.

У грудні 2014 року середня ціна «кошика» становила 60,46 долара за барель, у листопаді - 75,5 дол., у жовтні - 84,65 дол., у вересні - 96,2 дол., в серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол., у травні - 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., в лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.

У 2014 році середня ціна «кошика» становила 96,23 долара за барель, в 2013 році - 105,57 дол., 2012 році - 109,74 дол., 2011 році - 107,46 дол., 2010 році - 77,45 дол. за барель.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

Читайте такожРосія більше не є світовим лідером з видобутку нафтиЦіна "кошика" ОПЕК визначається як середнє арифметичне цін наступних сортів нафти, що видобуваються країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і Merey (Венесуела).