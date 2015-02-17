«Енергоатом» завершив реконструкцію другого агрегату Ташлицької ГАЕС

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, 16 лютого завершила реконструкцію другого агрегату Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ТГАЕС), яка розпочалася 29 вересня 2014 року, зазначається у повідомленні компанії.

«Модернізація другої машини ГАЕС завершена на 4 дні раніше відведеного терміну. Агрегат включено у роботу і функціонує відповідно до диспетчерського графіка», - наголошується у повідомленні "Енергоатому".

«Перші години роботи показали, що проведені модернізаційні роботи не лише дозволили повністю відновити роботоздатність устаткування, а й збільшити потужність агрегату №2 у турбінному режимі з 150 МВт до 160 МВт», - цитує прес-служба слова заступника головного інженера Южно-Української АЕС – директора каскаду ГЕС-ГАЕС Олександра Фальчикова.

Як відзначили в «Енергоатомі», більшість необхідного для реконструкції і ремонту устаткування і комплектуючих було виготовлено на вітчизняних заводах.

«Так, наприклад, нові більш зносостійкі підшипники були виготовлені на Харківському турбінному заводі із застосуванням німецької технології наплавлення поверхонь, що зітерлися. Шеф-нагляд під час ремонту і монтажу також виконували українські підприємства - «Гідроенерготехсервіс», «Турбоатом», «Електротяжмаш», - зазначається у повідомленні.

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Довідка УНІАН. Високоманеврова Ташлицька ГАЕС - одна з складових Южно-Українського енергокомплексу, що є єдиним в Україні підприємством з комплексним використанням базових ядерних, маневрених гідроакумулюючих потужностей і водних ресурсів річки Південний Буг.

На даному етапі на Южно-Українському енергокомплексі в експлуатації перебувають 3 атомних енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт Южно-Української АЕС, 2 гідроагрегати сумарною потужністю 11,5 МВт Олександрівської ГЕС і 2 гідроагрегати сумарною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт Ташлицької ГАЕС.

Спорудження гідроакумулюючої електростанції триває. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 листопада 2007 року «Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» визначено введення в експлуатацію шести гідроагрегатів ТГАЕС загальною потужністю 900 МВт.