«Енергоатом» завершив реконструкцію другого агрегату Ташлицької ГАЕС
Як зазначили в «Енергоатомі», більшість необхідного для реконструкції та ремонту устаткування та комплектуючих було виготовлено на вітчизняних заводах
Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, 16 лютого завершила реконструкцію другого агрегату Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ТГАЕС), яка розпочалася 29 вересня 2014 року, зазначається у повідомленні компанії.
«Модернізація другої машини ГАЕС завершена на 4 дні раніше відведеного терміну. Агрегат включено у роботу і функціонує відповідно до диспетчерського графіка», - наголошується у повідомленні "Енергоатому".
«Перші години роботи показали, що проведені модернізаційні роботи не лише дозволили повністю відновити роботоздатність устаткування, а й збільшити потужність агрегату №2 у турбінному режимі з 150 МВт до 160 МВт», - цитує прес-служба слова заступника головного інженера Южно-Української АЕС – директора каскаду ГЕС-ГАЕС Олександра Фальчикова.
Як відзначили в «Енергоатомі», більшість необхідного для реконструкції і ремонту устаткування і комплектуючих було виготовлено на вітчизняних заводах.
«Так, наприклад, нові більш зносостійкі підшипники були виготовлені на Харківському турбінному заводі із застосуванням німецької технології наплавлення поверхонь, що зітерлися. Шеф-нагляд під час ремонту і монтажу також виконували українські підприємства - «Гідроенерготехсервіс», «Турбоатом», «Електротяжмаш», - зазначається у повідомленні.
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Довідка УНІАН. Високоманеврова Ташлицька ГАЕС - одна з складових Южно-Українського енергокомплексу, що є єдиним в Україні підприємством з комплексним використанням базових ядерних, маневрених гідроакумулюючих потужностей і водних ресурсів річки Південний Буг.
На даному етапі на Южно-Українському енергокомплексі в експлуатації перебувають 3 атомних енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт Южно-Української АЕС, 2 гідроагрегати сумарною потужністю 11,5 МВт Олександрівської ГЕС і 2 гідроагрегати сумарною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт Ташлицької ГАЕС.
Спорудження гідроакумулюючої електростанції триває. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 листопада 2007 року «Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» визначено введення в експлуатацію шести гідроагрегатів ТГАЕС загальною потужністю 900 МВт.