Європейський газ для України вже зараз коштує менше $300

Ціна європейського газу, який Україна купує у європейських постачальників, становить менше 300 доларів за тисячу кубометрів, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Зараз ціна європейського газу для України – нижче 300 доларів. Я знаю точну цифру, але це комерційні величини. Але я можу сказати, що це нижче 300 доларів», - сказав міністр.

Читайте такожУкраїна збільшила імпорт газу з ЄС до рекордних обсягівРаніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначав, що ціна газу, що імпортується з Європи до України, у літній період – з квітня по жовтень – становитиме близько 250-300 дол. за тисячу кубометрів. При цьому ціна російського газу, що імпортується до України, становить 329 дол. за тисячу кубометрів.