Комунальні тарифи на газ і тепло в Україні підвищуватимуть щоквартально

Кабінет міністрів України готує стратегію поступового, щоквартального, підвищення тарифів на газ і тепло для населення протягом найближчих двох-трьох років, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Є стратегія. Буде більш комплексний підхід. Ціни (на газ - УНІАН) у будь-якому випадку треба переглядати. Ситуація змінюється постійно - девальвація, зміна ціни газу. Думаю, що надалі ціна (на газ і тепло для населення - УНІАН) переглядатиметься щокварталу», - сказав Демчишин.

При цьому він уточнив, що перший крок до підвищення тарифів може відбутися вже найближчим часом, а потім – або в 4 кварталі 2015 року або в першому кварталі 2016 року.

«Найближчим часом, думаю, буде перший крок, а потім – у четвертому кварталі 2015 року або вже в першому кварталі 2016 року», - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що підвищення тарифів пройде з одночасними заходами з економії палива. «Ми зменшуватимемо споживання – різними методами. І тарифними, і нетарифними», - сказав міністр, додавши, що Міненерговугілля розглядає різні варіанти аж до лімітації домогосподарств.

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Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України за програмою stand-by. Тому після повалення режиму Януковича новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком прийняв рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення до економічно обґрунтованого рівня. Так, вартість газу для населення з 1 травня 2014 збільшилася в 1,5 разу, до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів. З 1 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання. Крім того, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), прийняла рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання в середньому на 40% з 1 липня поточного року. Разом з тим, Кабінет міністрів ще навесні 2014 року затвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення аж до 2017 року залежно від річного споживання. Зокрема, передбачено такий графік підвищення цін на газ: з 1 травня 2015 року - підвищення на 40%; з 1 травня 2016 р. - на 20%; з 1 травня 2017 р. - на 20%. Проте зараз цей графік буде переглянуто.

Крім того, Кабмін заклав у проекті змін до бюджету 2015 року обсяг субсидій на рівні 12,5 млрд дол.