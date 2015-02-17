В українських сховищах залишилося 8,5 млрд кубів газу

Об'єм запасів газу, накопичених у підземних газових сховищах, становить близько 8,5 млрд кубометрів, і цього запасу вистачить для завершення опалювального сезону, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Того запасу, який у нас є, нам достатньо для того, щоб пройти зиму. Критичні рівні для технологічних цілей – це десь ближче до 6 млрд кубометрів. У нас зараз - 8,5 (млрд куб. м – УНІАН), - сказав міністр. – Два з половиною мільярди (куб. м - УНІАН) ми не витратимо за наступні півтора місяці. А через півтора місяці вже точно буде тепло».

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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомляв, що уряд планує сформувати резервний фонд газу або мазуту на суму 1 млрд дол. шляхом залучення кредитів під держгарантії. Яценюк запевнив, що 1 млрд дол. буде використано виключно для закупівлі газу і мазуту.

З початку опалювального сезону Україна спожила понад 7,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.