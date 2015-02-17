Бойовики пошкодили газопровід, який забезпечує Вуглегірську ТЕС

Бойовики пошкодили ділянку газопроводу «Новопсков – Краматорськ» у Донецькій області, яким постачається паливо на Вуглегірську теплоелектростанцію, зазначається у повідомленні компанії «Укртрансгазу», оператора газотранспортної системи України.

«Сьогодні о 12:00 пошкоджена ділянка газопроводу, перекритого з двох боків, без газопостачання перебувають 5 газорозподільних станцій (колгосп ім. Кірова, колгосп ім. Чапаєва, колгосп ім. Козаченка, ГРС-1 Вуглегірська ГРЕС, ГРС-2 Вуглегірська ГРЕС) із загальним споживанням газу 9,3 тис. куб. м на годину, серед яких найбільший споживач - Вуглегірська електростанція (3 тис. куб. м/год)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, жертв і потерпілих немає, а ремонтні роботи розпочнуться, коли тільки з'явиться можливість дістатися до місця пошкодження.

Читайте такожБойовики знову обстріляли ТЕС у Щасті«Пошкодження газопроводу не впливає на транзит природного газу до країн Європи», - підкреслили в «Укртрансгазі».

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».