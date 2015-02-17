Демчишин обіцяє вирішити питання повернення ПДВ компаніям Shell та Chevron

Міненерговугілля спільно з Державною фіскальною службою має намір вирішити питання оподаткування діяльності добувних компаній Shell і Chevron в Україні і, таким чином, вплинути на плани цих компаній стосовно нашої країни, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Що стосується Shell і Chevron. У мене були з ними зустрічі, і я маю сказати, що вони припинили свою роботу не лише із загальноекономічних причин. Були й інші причини, - сказав міністр. - Перша – падіння цін на нафту, друга – результати їх буріння. Але ще однією і дуже дивною причиною, яка могла б бути вирішена, стало неповернення ПДВ».

Демчишин сказав, що проблемою став той факт, що компанії вклали істотні інвестиції і не одержали відшкодувань. «А це те, що має обговорюватися. Ми разом з головою ДФС паном Білоусом працюємо над тим, щоб вирішити це питання, і таким чином вплинути на рішення (компаній - УНІАН) залишатися чи ні (на ринку України - УНІАН)», - сказав Демчишин.

Читайте такожУ Chevron відмовилися коментувати інформацію про вихід зі сланцевого проекту в УкраїніЯк повідомляв УНІАН, у січні 2013 року у Давосі було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі (Донецька, Харківська області). Договір було укладено на 50 років. У листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка мала намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни.

Проте через загальноекономічну і політичну ситуації в Україні обидві компанії заявили про припинення реалізації своїх проектів.