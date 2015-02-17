СБУ відкрила кримінальну справу проти російського "Лукойла"

СБУ викрила багатоходову протиправну оборудку, внаслідок якої російська компанія "Лукойл" незаконно отримала у власність нафтохімічний комплекс ВАТ "Оріана" та завдала багатомільйонних збитків державному бюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«У 2000-му році, зважаючи на збитковість нафтохімічного комплексу ВАТ "Оріана", а також відсутність власної сировини для переробки, держава вирішила залучити для оздоровлення підприємства приватного інвестора. Для цього спільно з ТОВ "Лукойл-Нафтохім" на базі "Оріани" було створено ЗАТ "Лукор". Російська компанія заплатила за участь у бізнесі 100 мільйонів доларів США власними цінними паперами. Встановлено, що реальна вартість цінних паперів російської компанії становила лише 27 мільйонів доларів США. Тож державі завдано збитків в особливо великих розмірах. Крім того, інвестор мав погасити кредит у розмірі, еквівалентному 170 мільйонам євро, який раніше державне підприємство "Оріана" отримало для модернізації виробничих потужностей. Зобов’язання не було виконано, а позика перед одним з європейських банків була повністю сплачена за рахунок державного бюджету», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі також зазначили, що з метою встановлення повного контролю над нафтохімічним комплексом службові особи Фонду державного майна, ВАТ "Оріана" та ЗАТ "Лукор" у 2004 році незаконно передали його новому юридичному суб’єкту, підпорядкованому російській компанії "Лукойл". Таким чином держава втратила будь-який вплив на стратегічно важливе підприємство.

«Відкриття та розслідування кримінальних проваджень за цим фактом неодноразово блокувалися високопосадовими урядовцями колишньої влади. Наразі головним слідчим управлінням СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України», - повідомили у прес-центрі.

Наразі триває слідство.