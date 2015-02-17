Донецький суд задовольнив позов Ахметова про переказ грошей в зону АТО (документ)

Про це повідомив в Facebook депутат від БПП Сергій Лещенко.

"Компанія Ахметова "Востокенерго" включається в боротьбу за гроші українських громадян плечем до плеча з "Донбасенерго" Януковича. Рішенням Донецького суду, яка засідає тепер у Слов'янську, Ахметов зупинив дію постанови Нацкомісії регулювання енергетики, якою заборонялися перекази грошей в зону, окуповану терористами ЛНР-ДНР", - написав він.

Читайте такожФінмоніторинг заблокував платіж 200 мільйонів для компанії сина ЯнуковичаЗа словами Лещенка, Ахметов і Янукович хочуть, щоб держпідприємство "Енергоринок" платило за електроенергію, вироблену та спожиту на окупованих територіях. При цьому, за офіційною інформацією "Укренерго", перетікання електроенергії з зони ЛНР-ДНР на територію, контрольовану українською владою, прямує до нуля з середини січня.

"За інформацією джерел, вже у понеділок ввечері "Енергоринок" переказав Ахметову 410 млн грн (!) на підставі цього визначення суду. Однак до адресата вони не дійшли - заблоковані Держфінмоніторингом", - повідомив депутат.