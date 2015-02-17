Суд знову позбавив компанію Ставицького права видобувати газ на Сахалінському родовищі

Державна компанія «Надра України» відсудила частку в розмірі 24% у компанії «Голден Деррік», яку пов'язують з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, у Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.).

Як наголошується в повідомленні Міністерства екології та природних ресурсів, 17 лютого 2015 року Вищий господарський суд Києва залишив без змін рішення судів інших інстанцій, тим самим остаточно повернувши НАК "Надра України" частку в 24% у видобутку газу на Сахалінському родовищі.

У міністерстві нагадали, що «Надра України» мала три судових справи про повернення державних активів на цьому родовищі, і всі три рішення Київського апеляційного господарського суду були на користь держави.

«Після цього компанія «Голден Деррік» звернулася до Вищого господарського суду, однак наша перемога в суді сьогодні дає підстави вважати, що ми будемо мати успіх і в двох інших подібних справах. На судовому засіданні були присутні також представники Генпрокуратури, які повністю підтримали позицію Мінприроди, я сподіваюся і на подальшу плідну співпрацю з правоохоронними органами», - цитує прес-служба міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка.

У міністерстві також нагадали, що в 2000 і 2003 роках держкомпанія «Надра України» уклала низку договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому за одним з договорів компанія повністю не розрахувалася, що дало змогу розірвати його і повернути активи державі. Відповідні рішення судів були прийняті 10 і 17 грудня 2014 року і 14 січня 2015 року.

Читайте такожСуд позбавив компанію Ставицького дозволів на видобуток нафти і газуЯк повідомляв УНІАН, Київський апеляційний адміністративний суд 28 січня 2015 року задовольнив апеляційну скаргу Державної служби геології та надр України на рішення Окружного адміністративного суду Києва, тим самим позбавивши компанію «Голден Деррік» 19 спецдозволів на видобуток нафти і газу.

Довідка УНІАН. Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького оголошено в розшук у рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЭК Сергія Курченка.

21 березня співробітники правоохоронних органів провели обшук у приміщеннях Ставицького, де знайшли і вилучили 42 кг золота і коштовностей, а також сотні тисяч доларів готівкою. Коштовності та гроші були упаковані і готові до перевезення за межі України. Зокрема, при обшуку було затримано бухгалтера, яка обліковувала дорогоцінні речі і записувала їх у відповідну декларацію, щоб потім можна було її пред'явити офіційним органам при перетині кордону. Як припустили в Генпрокуратурі, таке перевезення цінностей могла бути не першим.