Демчишин вважає, що газові переговори можливі після поліпшення відносин України і Росії

Тристоронні переговори щодо поставок російського газу до України за участю України, Росії і Євросоюзу у рамках так званого літнього пакету – з 1 квітня 2015 року – стануть можливими, коли налагодиться геополітична ситуація між Києвом і Москвою, сказав журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Переговори будуть, коли налагодитися геополітична ситуація. Під час війни говорити про економічні терміни дуже складно», - сказав Демчишин.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про поставки газу до України з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, зокрема в Стокгольмському арбітражі. Яценюк відзначав, що на ринкових умовах Україна готова домовлятися – так само, як домовлялася по зимовому пакету – у жовтні 2014 року.

Читайте також«Нафтогаз» готовий до нових газових переговорів за участю ЄС і РосіїТакож Яценюк відзначав, що у літній період Україна має намір купувати максимально можливі об'єми газу у європейських партнерів за європейськими цінами.

Також у НАК «Нафтогаз України» підкреслювали, що українська сторона готова до газових переговорів.