Путін пообіцяв Угорщині гнучкіший контракт із «Газпромом»

Росія і Угорщина домовилися про принципи, на яких буде продовжуватися контракт на поставку газу, що закінчується в 2015 році. Вони були ослаблені за рахунок скасування принципу «бери або плати» і розширення можливостей для використання підземних сховищ Угорщини, пише РБК.

Про це на спільній прес-конференції в Будапешті заявили президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Звичайно ж, ми говорили про угоду по газу, яка була укладена в 1996 році. Її термін закінчується цього року. Цю угоду укладали не ми, ми її отримали в спадщину. Ми проблему вирішили, політична згода є, тільки технічні питання треба вирішити», - сказав Орбан.

За його словами, зараз Угорщина за контрактом повинна платити за невикористаний газ. При цьому вона вибирає не всі законтрактовані обсяги. «А сьогодні ми домовилися, що, враховуючи наші добрі стосунки, у нас буде можливість у рамках цієї угоди на основі взаємного бажання сторін невикористану частину газу використовувати пізніше - і платити за нього тоді, коли ми цей газ отримаємо. Для нас це велике полегшення. У наступні місяці це буде точно сформульовано компаніями», - додав прем'єр-міністр Угорщини.

Питання вдалося вирішити, підтвердив Путін. «Всі питання, які були поставлені угорською стороною в ході сьогоднішніх переговорів, були вирішені в тому ключі, який був поставлений нашими угорськими друзями», - сказав він. За його словами, сторони домовилися про перенесення термінів отримання обсягів газу і розширення використання підземних сховищ Угорщини. «Газпром» в принципі не заперечує проти збільшення обсягу газу, який там зберігається», - додав Путін. «Звільнення від виплати take or pay (бери або плати) - це не проблема - партнери домовилися між собою», - сказав президент Росії.

Читайте такожВ Єврокомісії не бачать економічної основи у рішенні Росії про транзит газу через ТуреччинуТакож Угорщина зацікавлена в реалізації проекту з транзиту газу з Росії через Туреччину і Грецію в Європу. «Для Угорщини була б гарною та інвестиція, за якої турецький газ йде через Грецію, Македонію, Сербію в Угорщину», - додав Віктор Орбан. За його словами, він нещодавно провів переговори з приводу нової системи з Грецією, Сербією і Македонією. «Чи зможемо ми здійснити, це питання майбутнього», - додав він.

«Ми погодилися: що б не замінило «Південний потік», ми будемо шукати можливість співпраці, тому що Угорщина і надалі зацікавлена в тому, щоб газопровід з півдня проходив через нашу країну, і в його будівництві», - сказав прем'єр-міністр Угорщини