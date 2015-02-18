У Росії знову заявили, що газ для України з квітня подорожчає

Питання про продовження знижки на російський газ для України не вирішено, без неї газ з квітня буде дорожчим, незважаючи на падіння цін на нафту, заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає Прайм.

За його словами, ціна буде визначатися за формулою в контракті.

"Швидше за все, знизиться за формулою, тому що вартість нафтопродуктів, з якої рахується вартість газу, знизилася. Але вона не може знизитися щодо першого кварталу, де діють знижки", - сказав Новак.

"Питання на сьогоднішній день не вирішено", - додав він.

До кінця першого кварталу продовжує діяти знижка для України на 100 доларів за тисячу кубометрів, яку російський уряд надав відповідно до так званого зимового плану, підписаного у Брюсселі за участю Єврокомісії.

У листопаді-грудні ціна становила 378 доларів за тисячу кубометрів. У першому кварталі вона знизилася до 329 доларів за тисячу кубометрів.

Згідно з контрактом "Газпрому" і "Нафтогазу", ціна російського газу для України залежить від цін на нафту, які різко впали минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, ціна європейського газу, який Україна закуповує в європейських постачальників, становить менше 300 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що ціна газу, який імпортується з Європи до України, у літній період - з квітня по жовтень - становитиме близько 250-300 дол. за тисячу кубометрів.