Нафта дешевшає після активного зростання напередодні

Ціни на нафту знижуються після зростання більш ніж на 1% у вівторок за умов зниженої активності на ринку, оскільки кілька країн Азії відзначають Новий рік за місячним календарем, повідомляє Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,36 до $62,17 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,35 до $53,18. Різниця в цінах двох еталонів піднялася до $9 за барель - максимального значення з серпня минулого року.

Аналітики говорять, що зниження цін - це реакція на їхнє різке зростання за два останніх тижні, яке багато учасників ринку вважає надмірним.

Читайте також"Газпром" через здешевлення нафти знизить ціну газу для Європи на третину

Запаси нафти в США, за оцінкою банку ANZ, піднялися до 417,9 мільйона барелів, і банк очікує подальшого зростання запасів найближчим часом, оскільки зупинка деяких НПЗ стримує попит на нафту".

Також аналітики пов'язують зростання цін на європейський еталон Brent з нестабільною ситуацією на Близькому Сході, включаючи виробників нафти Ірак та Лівію.

"У результаті вибуху на великому нафтопроводі в Лівії, що зв'язує родовище Сарір зі східним портом Марса аль-Харига, видобуток на родовищі Сарір в обсязі 185.000 барелів на добу був зупинений, таким чином видобуток в країні впав нижче 150.000 барелів на добу", - йдеться у звіті JBC Energy.