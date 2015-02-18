Голова НБУ: газ для населення подорожчає на 280%, тепло - на 66%

Національний банк України погіршив прогноз з інфляції на поточний рік до 25-26% у зв'язку з підвищенням тарифів на газ на 280% і на тепло - на 66% у рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час інвестиційної конференції.

«Ще тиждень тому ми вважали, що інфляція буде на рівні 17-18%, оскільки у нас не було єдиного прогнозу щодо того, яким насправді буде підвищення тарифів. Зараз, відповідно до меморандуму з МВФ, підвищення тарифів буде дуже різким - на 280% на газ і близько 66% - на тепло. Тому частина інфляції буде зумовлена адміністративно регульованими тарифами, які додадуть ще близько 7-8% до базової інфляції. Тому ми зараз розглядаємо рівень інфляції близько 25-26% до кінця року», - сказала Гонтарева.

Отже, якщо зараз природний газ для потреб населення (у разі використання його для приготування їжі та/або підігріву води) коштує (за наявності газових лічильників) 1,089 за метр кубічний, то після подорожчання доведеться платити 4,138 грн за м/ куб. На сьогодні приблизна сума в платіжках за газ для приготування їжі 15 грн на місяць, а після підняття тарифів українцям доведеться платити 62 гривні.

Зараз центральне опалення за тарифом 9,20 грн /м кв. обходиться в 460 гривень для квартири площею 50 квадратних метрів. Після підняття тарифів метр квадратний коштуватиме приблизно 15,27 грн., а за опалення квартири на 50 кв. доведеться заплатити більше 760 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить діючу програму «стенд бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується протягом чотирьох наступних тижнів.

Програма передбачає зміни у фіскальній політиці для стабілізації системи держфінансів, соціальну підтримку населення в період підвищення тарифів на газ та опалення, досягнення бездефіцитного стану НАК «Нафтогаз України» до 2017 року за допомогою комплексу заходів, включаючи поступове підвищення тарифів на газ, та інші заходи для стабілізації макроекономічної ситуації в країні та підвищення інвестиційної привабливості.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін готує стратегію поступового, щоквартального, підвищення тарифів на газ і тепло для населення протягом найближчих двох-трьох років.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що уряд планує протягом двох років вирівняти ціни на газ і комунальні тарифи, змінивши при цьому систему надання субсидій.

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України за програмою stand-by. Тому після повалення режиму Януковича новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком прийняв рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення до економічно обґрунтованого рівня.

Зокрема, вартість газу для населення з 1 травня 2014 збільшилася в 1,5 разу, до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів. З 1 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання. Крім того, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), прийняла рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання в середньому на 40% з 1 липня поточного року.

Разом з тим, Кабінет міністрів ще навесні 2014 року затвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення аж до 2017 року залежно від річного споживання. Зокрема, передбачено такий графік підвищення цін на газ: з 1 травня 2015 року - підвищення на 40%; з 1 травня 2016 р. - на 20%; з 1 травня 2017 р. - на 20%. Проте зараз цей графік буде переглянуто.

Крім того, Кабмін заклав у проекті змін до бюджету 2015 року обсяг субсидій на рівні 12,5 млрд дол.