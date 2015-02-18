Київ зупинить оплату виробленої в зоні АТО електроенергії

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив зупинити оплату за електроенергію, що виробляється на станціях, які розташовані на територіях, підконтрольних проросійським терористам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні уряду 18 лютого в Києві.

«Мною дано доручення зупинити всі фінансові перерахування в секторі електроенергетики до того моменту, поки не з'ясується, за що ми платимо. За електроенергію, яка поставляється терористам, чи за електроенергію, яка поставляється на територію України, українським громадянам», - сказав він.

Читайте такожДонецький суд задовольнив позов Ахметова про переказ грошей в зону АТО (документ)«Я вимагаю від НКРЕ і Міністерства енергетики невідкладно встановити чіткий алгоритм: сплачується лише за ту електричну енергію, яка поставляється на територію, підконтрольну українській державі», - сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр доручив оприлюднити загальні дані про обсяги коштів, які витрачені Україною на поставку електричної енергії і природного газу на території, тимчасово підконтрольні російським терористам.

«Міністерству фінансів при доопрацюванні закону України про державний бюджет вжити заходів з компенсації коштів, які не сплачені з цих територій на користь «Нафтогазу» і «Енергоринку», - сказав Яценюк.

«Півроку тому я заявляв про те, що ми поставляємо газ і електроенергію, але суми грошей, які не сплачені, будуть компенсовані за рахунок тих витрат, які передбачалися державним бюджетом на території, які тимчасово нам непідконтрольні. Ці гроші буде перенаправлено на погашення заборгованості за газ і електроенергію», - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року Арсеній Яценюк пропонував розглянути можливість бесплатного споживання газу в зоні проведення антитерористичної операції і залучити до цього Раду національної безпеки і оборони.

За даними «Нафтогазу», лише в жовтні 2014 року компанія недоотримала близько 700 млн. грн із зони АТО за спожитий газ. За оцінками «Нафтогазу», обсяги споживання зони АТО - Донецької і Луганської областей, за підсумками року становлять 1 млрд кубометрів на суму 6-7 млрд грн.