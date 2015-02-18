Середня ціна імпортного газу для України в січні становила майже $359

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в січні 2015 року (середня митна вартість імпортного природного газу), становила 358,72 дол. за тис. кубометрів, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, показники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховані за даними періодичних митних декларацій.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні 2015 року скоротила імпорт газу на 20% порівняно з січнем 2014 року - до 2 млрд кубометрів.

Читайте такожЯценюк доручив влітку по максимуму закачати в сховища дешевий газ із ЄвропиЗ Європи в січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини – 0,1 млрд. При цьому імпорт газу з Росії становив 0,9 млрд кубометрів.