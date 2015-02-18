У січні понад 90% імпортованої з Росії та оплаченої Україною електроенергії пішло на потреби «ЛНР» та «ДНР»

Переважний обсяг імпортованої у січні з Російської Федерації та оплаченої у повному обсязі Україною електроенергії пішов на потреби неконтрольованої Україною території «ЛНР» (88,5%) і «ДНР» (2,3%) – це випливає з аналізу даних Укренерго, державного диспетчера Об’єднаної української енергосистеми.

За інформацією НЕК “Укренерго” щодо обсягів імпорту електроенергії з РФ за січень, яка є у розпорядженні РБК-Украина, обсяг фактично імпортованої у січні електроенергії з РФ становив 369 млн кВтг, зокрема 327 млн кВтг (або ж 88,5%) пішло на територію так званої «ЛНР».

Конфігурація перетоків електроенергії між енергосистемами України та РФ у січні свідчить про те, що російський імпорт в основному потрапив в Україну через лінії електропередач, що знаходяться на окупованих бойовиками територіях. Зокрема, найбільший обсяг імпорту (327 млн кВтт) зайшов через ЛЕП «Перемога – Шахти Ш-30». Дані ЛЕПи внаслідок боїв з літа минулого року відрізані від Об’єднаної енергосистеми України. Таким чином електроенергія пішла на потреби окупованої терористами території в межах енергоострову Луганської області.

Водночас ще 2,3% обсягу імпортованої електроенергії (8 млн кВтг) пішло на так звану «ДНР» в основному через ЛЕП “Амвросіївка-Таганрог Т-15”.

ДП “Енергоринок” 12 лютого 2015 року здійснив 100%-вий розрахунок за поставлений в січні в Україну імпорт, виходячи з тарифу 85 коп/кВтг, що становить 376 млн грн з ПДВ. З них 334 млн грн пішло на оплату закупівлі електроенергії для потреб «ЛНР».

Таким чином, російський імпорт, який осів у так званих «ЛНР» та «ДНР», перетворився для України на заморожений борг, адже рівень оплати за спожиту електроенергію в окупованих терористами районах знизився в середньому до 40%.

Поряд з цим Україна несе значні збитки від контракту між “Інтер РАО – Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) - та "Укрінтеренерго" на поставку електроенергії в Крим. За його умовами, Україна має аж до кінця 2015 року поставляти щомісяця у Крим 550 млн кВтг електроенергії за ціною 72 коп за кВтг, в той час як імпортує з Росії за 85коп/кВтг. За оцінками експертів, збитки за цим контрактом можуть сягнути 200 млн грн на місяць.

Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк віддав розпорядження не оплачувати електроенергію, яка постачається на територію "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомлялося раніше, поставки електроенергії до Криму з 2015 року здійснюються в рамках контракту, підписаного “Укрінтеренерго” зa дорученням міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина і пов’язані з контрактом на імпорт російської електроенергії.

Як повідомив нещодавно генпрокурор України Віктор Шокін, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо порушення українського законодавства під час укладання контрактів на постачання електроенергії в Крим.