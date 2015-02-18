ЄС збирається відновити антимонопольне розслідування проти Газпрому

ЄС відновить антимонопольне розслідування щодо "Газпрому".

Як пише Європейська правда, про це повідомляє повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на єврокомісара з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

Як відомо, офіційне розслідування щодо "Газпрому" проводилося протягом 2,5 року у зв'язку з підозрами, що компанія зловживає своїм домінуючим становищем на ринку у Східній Європі та блокує конкурентів.

Проте врегулювання ситуації було заморожене через події, що спалахнули в Україні рік тому, пише видання.

"Я думаю, що ми зможемо просувати цю справу, сподіваюся, у відносно короткий проміжок часу", - сказала Вестагер.

"Це дуже важливо для мене, щоб переконатися, що будь-яка компанія на європейському ринку постійно постає перед тим же набором правил", - додала єврокомісар.

Читайте також«Газпром» у глухому куті: повне імпортозаміщення неможливе, проекти під загрозою зривуВодночас Вестагер відхиляє підозри у політичному забарвленні справи проти "Газпрому".

"Для мене це є справою яку, в кінцевому підсумку, можливо, доведеться представити в суді", - зауважила вона.

"Я думаю, що якщо ви бачите це як політичну справу, то будь-які терміни (для розгляду - Ред.) були б невдалими", - наголосила Вестагер.

Раніше повідомлялося, що ЄС призупинив антимонопольне розслідування проти "Газпрому".