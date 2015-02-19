"Газпром" прораховує варіанти свого бюджету при цінах на нафту $30

"Газпром" прорахував варіанти реалізації свого бюджету при цінах на нафту 30 доларів за барель, повідомив начальник фінансово-економічного департаменту компанії Андрій Круглов, передає ПРАЙМ.

Читайте також«Газпром» у глухому куті: повне імпортозаміщення неможливе, проекти під загрозою зриву"Ми прораховували варіанти розвитку компанії при ціні на нафту в 40 доларів. Навіть і в 30 доларів. При таких цінах на нафту компанія буде реалізовувати всі свої плани", - сказав Круглов.

За словами Круглова, 80 доларів за барель - "непогана ціна на нафту", але і при 40 доларах компанія зможе виконати свою інвестпрограму.

Інвестпрограма компанії на 2015 рік схвалена в обсязі 840,35 мільярда рублів.

Читайте також"Газпром" може втратити ринок Європи: російському газу знову загрожує СПГ Круглов також заявив, що санкції Заходу мають вплив на "Газпром", але компанія продовжує роботу з фінансовими партнерами.

Він нагадав, що в період санкцій "Газпром" успішно завершив розміщення єврооблігацій з процентною ставкою 4,3%. В основному євробонди були викуплені інвесторами із США і Європи. Він також зазначив позику "Газпрому" в зарубіжних банках - Unicredit і Intesa.

Читайте такожЄС збирається відновити антимонопольне розслідування проти Газпрому