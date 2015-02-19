Ціни на нафту різко обвалилися

На світових торгах у четвер, 19 лютого, ціни на нафту знижуються в очікуванні статданих щодо запасів палива в США, передає Reuters.

Читайте такожПредставник Кувейту в ОПЕК: найближчі п'ять років ціни на нафту будуть нижче $100Так, вартість квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent вже впала на 5,02%, до $59,54 за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 2,86%, до $50,65 за барель.

Міненерго США протягом дня має опублікувати статистику по запасах нафти в країні за тиждень. Експерти вважають, що запаси збільшилися на 3,05 млн барелів. Тижнем раніше показник досяг рекордного рівня з серпня 1982 року - 417,9 млн барелів.

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