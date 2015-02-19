Плата за тепло в однокімнатній квартирі може зрости до понад 2 тисяч гривень на місяць - ЗМІ

Із 1 квітня тарифи на опалення для населення підвищать приблизно на 66%. Проте, з урахуванням виконання вимог МВФ плата за 1 кв. м зросте, імовірно, залежно від ціни газу, від 60 до 100 грн, пише Алла Єрьоменко в статті"У скільки обійдуться громадянам кредити МВФ?" на сайті ZN.UA.

"Тобто в місяць за опалення в квартирі метражем 40 кв. м доведеться платити 2,4-4 тис. грн. При площі квартири 50 кв. м, відповідно, 3-5 тис. грн на місяць. І далі - по висхідній...", - вказує автор.

Водночас вона зазначає, що точно визначити нову ціну на теплоенергію складніше, так як перш за все вона залежить від ціни природного газу.

Читайте такожКомунальні тарифи на газ і тепло в Україні підвищуватимуть щоквартально

"Підвищується ціна газу (будь то газ вітчизняного видобутку, ціну на який хочуть встановити на рівні 1300 грн - це без податків, або імпортний) - автоматично дорожчає теплоенергія. Плюс інші витрати на її виробництво, плюс вартість доставки теплоцентралями, плюс податки", - пише Єременко.

Зазначається також, що тарифи на теплоенергію обіцяють підвищувати поступово, до 2017 р. Але, разом з тим, попереджають, що описане вище підвищення - це тільки перший етап навіть у поточному році.