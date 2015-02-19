Україна хоче в березні скоротити імпорт електроенергії з РФ у 7,5 разу

Україна, яка з 1 січня 2015 року розпочала імпорт електроенергії з Росії, планує у березні поточного року скоротити імпортні поставки у 7,5 разу – до 200 МВт, і повністю припинити закупівлі російської електроенергії у вересні, повідомив під час засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України заступник міністра Олександр Светелік.

«Ми на березень закладаємо зараз з тих 1,5 тис. МВт, які у нас є за контрактом (з РФ - УНІАН), 200 МВт. Нам не потрібно більше, - сказав Светелік. - Ми також рахували річний баланс, як приклад наведу: у нас у вересні імпорт коштує «нуль». Ми не братимемо його (імпорт - УНІАН)».

При цьому Светелік додав, що кінцеве рішення щодо обсягів імпорту залежатиме від погодних умов в країні.

Як повідомляв УНІАН, через бойові дії на Донбасі і знищення шахт Україна практично позбулася доступу до енергетичного вугілля власного виробництва, поклади якого сконцентровані у Донецькій і Луганській областях. Нестача вугілля призвела до гострого дефіциту електроенергії, яка виробляється українськими ТЕС, що працюють на енергетичному вугіллі. У грудні 2014 року в Україні розпочалися віялові відключення електроенергії. За таких умов Україна розпочала імпорт вугілля дефіцитних марок з Росії, ПАР і Австралії.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання безпосередньо електроенергії. Документи були укладені між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії до Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Річний контракт набрав чинності з 30 грудня 2014 року і передбачав рівномірний графік постачань обсягом до 1500 МВт. Паралельно, з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму було укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за 1 кВт/год.

Водночас у середині січня прем'єр-міністр Яценюк доручив розібратися з формулюваннями контрактів, оскільки в них АР Крим називалася як «федеральний округ Російської Федерації». Міністр Демчишин пізніше повідомив, що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів немає.

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Проте наприкінці січня 2015 року прем'єр Яценюк ініціював службове розслідування стосовно посадовців Міністерства енергетики і вугільної промисловості, причетних до підписання контрактів на імпорт електроенергії до України. Розслідування розпочала Генеральна прокуратура України.

За даними Держстату, виробництво електроенергії у Україні в січні 2015 року скоротилося порівняно з січнем 2014 року на 12,5% – до 15,8 млрд кВт/год. Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії на сьогодні становить більш як 50%, за січень 2015 року збільшили виробництво електроенергії порівняно з січнем 2014 року на 5,4% – до 8,7 млрд кВт/год.

Теплові електростанції і теплоелектроцентралі, які відчувають гострий дефіцит вугілля, у січні 2015 року скоротили виробництво електроенергії порівняно з січнем 2014 року на 27,4% – до 6,3 млрд кВт/год.

Гідроелектростанції у січні скоротили обсяг виробництва електроенергії на 32,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 0,7 млрд кВт/год.