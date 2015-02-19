«Нафтогаз» припинив постачання газу в зону АТО через пошкодження бойовиками інфраструктури

НАК «Нафтогаз України» з 18 лютого 2015 року припинив постачання природного газу в зону проведення антитерористичної операції через численні пошкодження проросійськими бойовиками газотранспортної інфраструктури, йдеться в повідомленні компанії.

«Відновлення постачання газу поки неможливе через активні бойові дії, що тривають у цьому регіоні. Український оператор газотранспортної системи ПАТ «Укртрансгаз» підтверджує свою готовність почати роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури, як тільки бойові дії буде припинено, а працівники отримають можливість дістатися до аварійних ділянок без загрози їхньому життю й здоров'ю», - йдеться в повідомленні НАК.

У компанії уточнили, що на даний момент продовжується аналіз пошкоджень і уточнення збитків, завданих руйнуванням газотранспортної інфраструктури.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 18 лютого доручив зупинити оплату електроенергії, що виробляється на станціях, які розташовані на територіях, підконтрольних проросійським терористам.

У жовтні 2014 року Яценюк пропонував розглянути можливість безоплатного споживання газу в зоні проведення антитерористичної операції, і залучити до цього Раду національної безпеки і оборони.

За даними «Нафтогазу», тільки у жовтні 2014 року компанія недоотримала близько 700 млн грн із зони АТО за спожитий газ. За оцінками «Нафтогазу», обсяги споживання зони АТО - Донецької і Луганської областей - за підсумками року становитимуть 1 млрд кубометрів на суму 6-7 млрд грн.