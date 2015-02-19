Україна відклала впровадження на АЕС нового російського палива

«Необхідно додатково вирішити з ВАТ «ТВЕЛ» питання, що стосуються тривалого сухого зберігання відпрацьованого палива ТВСА-12 і отримати звіт референтного досвіду використання цих касет на енергоблоці №1 Калінінської АЕС (Росія - УНІАН). Зазначені документи були раніше розглянуті ДП «НАЕК «Енергоатом» і направлені до ВАТ «ТВЕЛ» на доопрацювання», - йдеться в повідомленні «Енергоатому».

У компанії нагадали, що завантаження дослідної партії ТВСА-12 на АЕС України раніше планувалося на 2014 рік на енергоблоці №4 Рівненської АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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Паливна компанія "Росатома" «ТВЕЛ» входить до вертикально інтегрованої структури російської атомної галузі. ТК «ТВЕЛ» об'єднує виробничі та наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, розділово-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг та обладнання до них. Паливна компанія «ТВЕЛ» створена в цілях досягнення оптимальної структури управління підприємствами ядерно-паливного циклу, підвищення ефективності їх роботи та конкурентоспроможності на глобальному ринку.

Рівненська АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, в даний час є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина - з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації знаходиться 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, близько річки Стир в чотирьох кілометрах від міста Кузнецовськ.