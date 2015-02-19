Росія може повернутися до "Південного потоку" - хоче з'єднати його з «Турецьким»

Росія може частково повернутися до концепції проекту газопроводу South Stream, який зі скандалом закрили в грудні 2014 року, пише в четвер "Комерсант".

Заяви, зроблені президентом Володимиром Путіним під час візиту до Угорщини, показали, що в рамках "Турецького потоку" "Газпром" допускає будівництво газопроводів в Південно-Східній Європі за зразком маршруту South Stream, хоча досі Росія наполягала на створенні інфраструктури силами Євросоюзу. Тепер позиція змінилася, і Москва вже обговорює участь у проекті Будапешта.

Путін за підсумками переговорів з угорським прем'єром Віктором Орбаном заявив, що під час будівництва альтернативного газопроводу через Туреччину ("Турецький потік") "ми, по суті, частину колишнього "Південного потоку" можемо реалізувати через Туреччину. Можемо використовувати наші домовленості і спільні підприємства (по South Stream.- ред.) з Сербією, Угорщиною, з іншими партнерами, можемо вийти з іншими партнерами через Австрію, через Баумгартен". Російський президент підкреслив, що "все це можливо, якщо буде бажання у наших європейських партнерів до співпраці, якщо нам не будуть заважати".

Читайте такожУ «Газпромі» заявили, що рішення про транзит в обхід України приймав Путін

Такий підхід виглядає істотною зміною в порівнянні з тим, що говорили ще в січні глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Олександр Новак. Зокрема, пан Міллер стверджував, що 48 млрд кубометрів російського газу "Турецьким потоком" будуть поставлені на межу Греції і Туреччини, а будівництво газопроводів в Південно-Східній Європі для постачання цього газу споживачам Балкан, Італії та Центральної Європи є завданням Євросоюзу.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович тоді прямо заявив, що така позиція "Газпрому" передбачає порушення його контрактів з європейськими споживачами. Російська сторона відповідала, що "Газпром" хотів побудувати South Stream до нинішніх пунктів здачі газу, але не зміг цього зробити через європейське регулювання, тому тепер не буде і намагатися будувати газопроводи в ЄС через правову невизначеність.

Тим не менше, зі слів Володимира Путіна випливає, що вище російське керівництво, як мінімум, не вважає заявлену "Газпромом" жорстку переговорну позицію єдино можливою.