Росія може повернутися до "Південного потоку" - хоче з'єднати його з «Турецьким»

16:01, 19 лютого 2015
Енергетика
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У рамках "Турецького потоку" "Газпром" допускає будівництво газопроводів у Південно-Східній Європі за зразком маршруту South Stream, хоча досі Росія наполягала на створенні інфраструктури силами Євросоюзу

REUTERS

Росія може частково повернутися до концепції проекту газопроводу South Stream, який зі скандалом закрили в грудні 2014 року, пише в четвер "Комерсант".

Заяви, зроблені президентом Володимиром Путіним під час візиту до Угорщини, показали, що в рамках "Турецького потоку" "Газпром" допускає будівництво газопроводів в Південно-Східній Європі за зразком маршруту South Stream, хоча досі Росія наполягала на створенні інфраструктури силами Євросоюзу. Тепер позиція змінилася, і Москва вже обговорює участь у проекті Будапешта.

Путін за підсумками переговорів з угорським прем'єром Віктором Орбаном заявив, що під час будівництва альтернативного газопроводу через Туреччину ("Турецький потік") "ми, по суті, частину колишнього "Південного потоку" можемо реалізувати через Туреччину. Можемо використовувати наші домовленості і спільні підприємства (по South Stream.- ред.) з Сербією, Угорщиною, з іншими партнерами, можемо вийти з іншими партнерами через Австрію, через Баумгартен". Російський президент підкреслив, що "все це можливо, якщо буде бажання у наших європейських партнерів до співпраці, якщо нам не будуть заважати".

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Такий підхід виглядає істотною зміною в порівнянні з тим, що говорили ще в січні глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Олександр Новак. Зокрема, пан Міллер стверджував, що 48 млрд кубометрів російського газу "Турецьким потоком" будуть поставлені на межу Греції і Туреччини, а будівництво газопроводів в Південно-Східній Європі для постачання цього газу споживачам Балкан, Італії та Центральної Європи є завданням Євросоюзу.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович тоді прямо заявив, що така позиція "Газпрому" передбачає порушення його контрактів з європейськими споживачами. Російська сторона відповідала, що "Газпром" хотів побудувати South Stream до нинішніх пунктів здачі газу, але не зміг цього зробити через європейське регулювання, тому тепер не буде і намагатися будувати газопроводи в ЄС через правову невизначеність.

Тим не менше, зі слів Володимира Путіна випливає, що вище російське керівництво, як мінімум, не вважає заявлену "Газпромом" жорстку переговорну позицію єдино можливою.

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