"Газпром" почав поставляти газ в "ДНР" і "ЛНР" - рахунок виставить «Нафтогазу»

"Газпром" з 16.00 мск 19 лютого почав поставляти на південний схід України 12 млн кубометрів газу на добу через газовимірювальні станції "Прохорівка" і "Платово".

Про це повідомив журналістам глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає ТАСС.

"Згідно з чинним між "Газпромом" і "Нафтогазом України" контрактом купівлі-продажу газу, з 16.00 19 лютого 2015 року "Газпром" поставляє газ до України, в тому числі через газовимірювальні станції "Прохорівка" і "Платово", в обсязі 12 млн кубометрів на добу", - сказав він.

ГВС «Прохорівка» розташована на кордоні Росії та Луганської області (захопленої бойовиками з так званої «ЛНР»), ГВС «Платове» - на кордоні з Донецькою областю (захопленою бойовиками «ДНР»).

Як пишуть «Ведомости», за поточною ціною газу для «Нафтогазу» $330 за 1000 куб м. газ, що поставляється в "ДНР" і "ЛНР" буде обходитися Україні майже в $4 млн на добу.

Представник «Газпрому» Сергій Купріянов сказав, що мова йде про додаткові постачання газу Україні. Раніше поставлялося 30 млн куб. м на добу, тепер - 42 млн куб. м в добу, сказав він. При цьому Купріянов не уточнив, чи це узгоджено з «Нафтогазом».

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сьогодні наказав Міненерго і "Газпрому" підготувати пропозиції з гуманітарних постачань газу в південно-східні регіони України.

У свою чергу прес-секретар прем'єр-міністра Наталія Тімакова пояснила: "Постачання газу на південний схід України в якості гуманітарної допомоги будуть здійснюватися "Газпромом" на комерційній основі. Джерела фінансування визначаються".

Разом з тим джерело, знайоме з ситуацією, припустило, що, можливо, мова піде про кредит або буде підібраний інший варіант фінансування поставок.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» з 18 лютого 2015 року припинив постачання природного газу у зону проведення антитерористичної операції через численні пошкодження проросійськими бойовиками газотранспортної інфраструктури.