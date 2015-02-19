Постачання газу в зону АТО відновлено - Коболєв

Постачання природного газу в зону антитерористичної операції відновлено після часткового відновлення газотранспортної інфраструктури, яку було пошкоджено проросійськими бойовиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив голова «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Сьогодні ситуація була найбільш складною, тому що за останні приблизно 5-8 годин наші служби не могли підійти до тих газопроводів, які могли б відновити постачання в повному обсязі в зону АТО. Зараз така можливість з'явилася й зараз ці постачання були відновлені», - сказав він.

За словами Коболєва, на даний момент не вдалося запустити в роботу основні газопроводи, але потужності резервних покривають сьогоднішні потреби регіону.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 18 лютого 2015 року припинив постачання природного газу в зону проведення антитерористичної операції через численні пошкодження проросійськими бойовиками газотранспортної інфраструктури. За даними «Нафтогазу», відновлення постачань газу було неможливим через активні бойові дії, що тривали в даному регіоні.